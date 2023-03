Bobtopia: Des élèves de l'école Nespa de Genappe ont réalisé des bobs à partir de tissu récupéré

"Nous réalisons des bobs avec du tissu de récupération. Au départ, on voulait faire des doudous pour les jeunes enfants mais cela s’est avéré trop compliqué pour obtenir les labels d’hygiène et de sécurité. Nous avons donc opté pour la construction de chapeau bob pour viser un public jeune", signale Thibaut Bogaert, le PDG de la mini-entreprise.

Il nous a reçus avec Josua Calbert et Emma Sandru, tous deux du département technique. "Nous venons de classes différentes", souligne Josua.

Très peu de frais

Pour se créer un fonds de roulement, ils ont vendu des parts sociales à 7 € aux coopérateurs. "Emma a gagné un prix de 125 € l’année dernière avec les Objectifs de Développement Durable. Ils ont été versés dans notre mini-entreprise en plus de parts sociales", souligne Josua Calbert. "Comme nous travaillons avec des tissus de récup, nous avons très peu de frais", ajoute Thibaut Bogaert.

Encore fallait-il savoir réaliser les bobs... "Ma maman est couturière. Elle avait un stock de tissu. Elle nous a appris à coudre. Au début, il nous fallait trois heures pour réaliser un bon bob. Maintenant en une heure j’y arrive. On s’est réparti la tâche. Certains font les découpes, d’autres cousent. Ainsi, on gagne du temps. Nous en avons fait une vingtaine jusqu’ici, et nous allons encore en réaliser."

Des pièces uniques à 20 €

Ils les vendent au prix de 20 € pièce. "Ce sont des pièces uniques. Nous en avons vendu une dizaine jusqu’ici. Nous sommes allés à une vente à Bruxelles et au Douaire à Ottignies la semaine dernière. Nous avons encore deux ventes, à Nivelles et aussi lors de la journée des artisans au Monty à Genappe", signale Emma Sandru.

Thibaut Bogaert aimerait affecter les bénéfices à l’association Think-Pink qui lutte contre le cancer. "Nous allons écrire aux coopérateurs pour leur en faire part et leur demander s’ils veulent participer."

Un autre objectif est aussi de créer du lien social. "Nous voudrions mettre en place des ateliers participatifs où les gens pourraient venir apprendre à coudre et participer à la confection des bobs", indique Josua Calbert.

On peut découvrir leur projet sur instagram: @bobtopia.