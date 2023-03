Le Brabant wallon vu du ciel: le château d’Houtain-le-Val rayonne à nouveau

Depuis quelques années, de gros travaux de rénovation ont été entrepris au château d’Houtain-le-Val. C’est un peu comme si les propriétaires lui offraient une nouvelle vie et si c’est visible de la chaussée, ce l’est aussi de plus en plus de l’intérieur vu que les propriétaires ont déjà organisé des visites et autres rendez-vous ces derniers mois. Cette ouverture sur l’extérieur se concrétise aussi par l’aménagement de salles pour accueillir différents événements.