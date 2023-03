Genappe : le bâtiment du Centre Croix-Rouge change de main

Olivier Lespagnard, adjoint à la direction du département "accueil des demandeurs d’asile" à la Croix-Rouge de Belgique: "Quand le propriétaire a manifesté son intention de vendre, nous en avons parlé. Les responsables d’Inclusio sont venus visiter le bâtiment et l’ont acquis. Cette société est déjà propriétaire de plusieurs de nos centres. Nous nous connaissons donc très bien depuis plusieurs années. Nous sommes ravis d’étendre la collaboration avec Inclusio sur Genappe. C’est un partenaire de confiance. Nous envisageons ainsi sereinement l’évolution et l’entretien des infrastructures. Un tel partenariat contribuera sans aucun doute à accueillir toujours plus dignement les demandeurs d’asile".

Le bâtiment (6 242 mètres carrés) est loué à la Croix-Rouge sur base d’un bail de 15 ans signé en 2022. Le Centre Croix-Rouge de Genappe a accueilli ses premiers résidents le 15 décembre dernier. Il s’agit de femmes, d’hommes et d’enfants dont la procédure de demande de protection internationale est en cours en Belgique et qui "séjournent à Genappe le temps que leur demande soit évaluée par les autorités en vue d’obtenir le statut de réfugié. Nous avons une capacité de 244 lits, nous sommes complets. L’ouverture de ce centre d’accueil fut le fruit d’une collaboration soutenue avec les différents acteurs de la commune, tant les autorités communales que le tissu associatif local", ajoute Olivier Lespagnard.