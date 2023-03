Genappe met à l’honneur Thibault Bounoider pour son titre au championnat des métiers

Après ses études secondaires, Thibault a entamé une formation en alternance de restaurateur au centre de formation EFP d’Uccle: "C'est une formation complète, avec la gestion, qui donne un accès la profession dans l’Horeca. J e m’orientais au départ pour la cuisine. On m’a demandé un jour d’aller dépanner en salle. Cela m’a beaucoup plu", indique le jeune homme.

Thierry Letellier, son professeur de salle, était membre du comité d’organisation du concours WorldSkills Belgium: "Il m’a suggéré de me présenter aux championnats des métiers il y a deux ans. Je me suis inscrit aux pré-sélections dans la catégorie service en salle en mars 2022".

Différentes épreuves figurent au programme: dressage d’une table, pliage de serviettes, reconnaissance d’alcool un test écrit sur les vignobles français. Il fallait retenir six des dix candidats pour la finale nationale qui se déroulait en novembre 2022 à Ciney: "Avant la finale, nous avions des formations a chaque semaine sur les connaissances des thés, vins, fromages, le dressage de la table et le pliage de serviettes… La sélection s’est déroulée naturellement, ceux qui n’étaient pas réguliers aux formations n’ont pas été retenus".

Thibault Bounoider a remporté la compétition nationale: "Ici encore, différentes épreuves figuraient au programme: réalisation d’un cocktail, tranchage de jambon et de saumon fumé, service d’un repas gastronomique à quatre personnes, ouverture des bouteilles de vin, une épreuve sur les fromages et leurs provenances, le découpage du magret de canard, préparation d’un dessert flambé et une épreuve plus axée sur la brasserie…".

Sa victoire le qualifie pour les championnats d’Europe des métiers qui se dérouleront à Gdansk en Pologne du 6 au 8 septembre 2023: "D’ici-là, nous avons à nouveau des formations, plus poussées encore, chaque semaine avec des experts. Pour donner un exemple, la formation sur les cocktails est donnée par Sergio Pezzoli ancien champion du monde des barmans. Ces formations m’apportent énormément".

Il terminera ses études dans quelques mois: "Je travaille comme apprenti au restaurant"Piment et Chocolat"de Sombreffe. Il est d’ores et déjà prévu que je poursuive après mes études".

Le travail en restauration l’oblige à faire des sacrifices: "Je faisais de l’athlétisme au CABW à Nivelles. Ce n’est plus possible. Je continue à courir mais seul, durant mes temps libres".