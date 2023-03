Un bureau de poste provisoire à l’Espace 2000

Résultat, les Genappiens doivent actuellement e rendre à Nivelles ou au point relais de Bousval pour leurs transactions. Mais les autorités communales ne pouvaient pas imaginer que le bureau de poste reste fermé durant un an: "Nous avons donc contacté les responsables de bpost au début de ce mois de mars pour trouver une solution. Nous voulons éviter que nos habitants doivent se déplacer à Nivelles ou à Bousval, c’est compliqué pour de nombreuses personnes. Il n’était pas possible de les accueillir dans nos bâtiments, faute de place. Nous avons trouvé accord. Bpost va installer un préfabriqué de 40 mètres carrés sur le parking de la salle polyvalente à l’Espace 2000. Nos services ont étudié la faisabilité. Ils ont trouvé des solutions pour internet, l’électricité, les sanitaires… Tout est donc OK", poursuit Gérard Couronné.

Dans combien de temps ce bureau provisoire sera-t-il ouvert ? "La balle est dans le camp de bpost qui doit rédiger la convention et nous la faire parvenir. Dès que cette convention sera signée, bpost pourra faire installer ce préfabriqué que la poste va louer. Nous espérons que cela se fera le plus vite possible, mais pour l’instant, aucune date n’est fixée", précise le bourgmestre.