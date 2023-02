Genappe publie la carte de ses liaisons cyclables

Cela s’est traduit sur le terrain par l’amélioration des infrastructures: aménagement de cheminements cyclables, création de bandes cyclables suggérées, installation de 13 range-vélos couverts, de 40 "U", de 3 box vélos sécurisés et de 2 bornes de réparation. Des mesures réglementaires ont également été prises, visant notamment à rendre les zones 30 plus sûres pour les cyclistes. Enfin, des actions de sensibilisation ont aussi été menées.

Pour faire découvrir les cheminements cyclables, les liaisons qui en découlent, et aussi les informations pratiques et réglementaires liées à la mobilité cyclable, la Ville vient d’éditer une carte de ces liaisons cyclables: "La carte comprend d’un côté les aménagements cyclables: le RAVeL, les cheminements confortables et autonomes, les bandes cyclables suggérées, les sens uniques limités ainsi que les chemins réservés aux piétons, aux véhicules agricoles, aux cyclistes et aux cavaliers. Nous y avons superposé les points-nœuds de la Province. De l’autre côté, nous avons repris des informations pratiques, comme le code de la route, les équipements indispensables du vélo, les services vélo proposés à Genappe, ainsi que les éléments d’intermodalité pour encourager les déplacements effectués sans la voiture", souligne Aude Roland, conseillère en mobilité à la Ville.

La carte en format papier est disponible dans les bâtiments communaux et paracommunaux. Elle sera également placée dans les abribus et les range-vélos couverts. Elle est disponible aussi sur le site internet communal.

Enfin, la Ville organisera une journée de promotion de cette carte dans le courant du printemps.