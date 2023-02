Genappe : la maison Beghin abrite la quatrième Vitr’in du centre-ville

Aux trois Vitr’in qui existaient déjà à la chaussée de Charleroi et qu’occupent notamment des dessinateurs et des illustrateurs, et où l’on trouve aussi un bar à jeux, vient de s’ajouter une quatrième Vitr’in, au numéro 14 de la chaussée de Bruxelles: "Cette maison a été rachetée par la Ville au notaire Beghin dans les années 1970. Elle a été occupée par le Centre culturel et la maison des jeunes, tous deux relogés désormais dans l’ancienne maison communale, au 38 de la même rue. Elle était inoccupée depuis un peu plus de deux ans", explique Vincent Girboux, échevin de la Culture.

Caroline Denis (ASBL L’Entracte) et Johanna Da Piedade (Savonnerie Coquette) viennent de s’y installer.

Caroline Denis, qui animait déjà des ateliers pour adultes le jeudi soir au 38, est comédienne: "Mon objectif est de proposer ici des ateliers pour les adultes et pour les enfants, collectifs et individuels, dans les disciplines des arts de la scène: le cinéma, le théâtre, l’écriture aussi. Je souhaite avoir un aspect social dans mon travail: collaborer avec des associations, avec la maison des jeunes, mettre en avant d’autres artistes…" L’Entracte est aussi une petite boîte de production: "Je m’intéresse aux minorités, aux problèmes de société. J’espère pouvoir proposer des documentaires, voire des courts-métrages".

Johanna Da Piedade a développé une savonnerie artisanale, La Savonnerie Coquette: "Je réalise des savons artisanaux mais aussi tous les produits de soins pour la salle de bain: cosmétiques naturels, shampoings solides dans une démarche zéro déchet. Je vais aussi chiner de la vaisselle ancienne que je revisite pour en faire des bougeoirs." Les portes de la Savonnerie Coquette seront ouvertes le mercredi et le vendredi soir ainsi que le samedi.