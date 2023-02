Genappe : Olivier Fiévez (Écolo) entre au conseil de l’action sociale

Il ne s’est jamais présenté aux élections communales mais se dit désireux de se mettre activement à la politique communale "en y apportant une touche plus verte": "Débuter comme conseiller au CPAS est une belle manière d’entrer en politique. Je serai sur les listes lors des élections communales 2024".

Olivier Fiévez est l’un des membres fondateurs du comité des fêtes La Baisythoise, il est aussi secrétaire des jeux intervillages de Genappe et joue à la balle pelote à Bousval. Cet horticulteur de formation occupe actuellement "le poste de conseiller en prévention à la police communale d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Je m’y occupe de bien-être au travail. Je m’occupe aussi des marchés publics à la police. Je compte mettre mon expérience au service du CPAS et en faire bénéficier le plus grand nombre. Je souhaite aussi contribuer à intégrer l’idée de l’importance du bien-être dans les enjeux politiques."