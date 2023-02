Genappe et son budget participatif : les citoyens semblent peu inspirés par le bas carbone

Le conseil communal de Genappe a prolongé le délai de rentrée des projets du budget participatif jusqu’au 31 mars et jusqu’au 10 mars pour le délai d’introduction des candidatures au comité de sélection: "Nous n’avons reçu que deux projets et cinq candidatures pour le jury. La prolongation des délais permettra de compléter le nombre de projets et d’avoir plus de membres du jury", a indiqué le bourgmestre, Gérard Couronné (MR – Les Engagés), au conseil communal le 31 janvier dernier.