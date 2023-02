Roger nous a raconté sa folle trajectoire du Cameroun à Genappe en passant par la Grèce à l’occasion de l’inauguration du centre d’accueil de Genappe

Arlette Brone, directrice du centre, a remercié les autorités communales pour l’accueil réservé par la Ville: "Nous avons passé le premier mois pour l’accueil, depuis un mois, nous vivons ensemble, les trente collaborateurs et les 238 résidents", indique Arlette Brone.

"Nous accueillons, pour un tiers, des familles ; pour un tiers, des hommes isolés ; 22% de femmes et 24 jeunes mineurs non-accompagnés. Depuis l’ouverture, un résident nous a quittés, il a reçu une réponse positive à sa demande.

Parmi les résidents, une trentaine d’enfants sont accueillis dans les écoles fondamentales et secondaires de Genappe, parfois un peu plus loin pour les secondaires."

Les établissements scolaires se sont impliqués dans l’accueil: "Nous avons augmenté notre soutien scolaire en collaboration avec l’AMO (service d’Action en milieu ouvert), l’école des devoirs l’Arc-En-Ciel et le 38. Notre projet La Papote visant les adultes est en recherche de volontaires pour permettre aux résidents d’améliorer la maîtrise de la langue, devenir autonomes, échanger, permettre une meilleure intégration et s’ouvrir à d’autres cultures, a indiqué le bourgmestre Gérard Couronné.

Le bâtiment n’appartient pas à la Ville

Olivier Lespagnard assure la gestion de plusieurs centres Croix-Rouge: "Entre 2021 et 2022, la Belgique a connu une augmentation de 40% de demandeurs de protection internationale. Ils représentent 36 800 personnes pour 33 000 places disponibles. Quatre mille nouvelles places ont été créées, la Croix-Rouge contribue pour 1 508 places dont 580 places pour des mineurs non-accompagnés. La Croix-Rouge a 28 centres et 8 865 places. Cela représente 1 300 collaborateurs plus 600 bénévoles", a-t-il souligné.

Le bourgmestre a rappelé que le bâtiment n’appartenait pas à la Ville, "mais au propriétaire de l’ancienne résidence du Lothier qui l’a loué à Fédasil pour une durée de quinze ans. Cette implantation est le fruit d’une collaboration directe et soutenue entre la Croix-Rouge et les différents acteurs de la commune, les autorités communales et le tissu associatif local incluant l’AMO, l’École des devoirs, la Maison des jeunes…"

Gilles Mahieu, le gouverneur de la Province, a rappelé que le Brabant wallon était une terre d’accueil: "Ouverte au monde socialement et culturellement. La province a la réputation d’être riche, elle l’est d’abord de savoir-faire et savoir-vivre. Je remercie la Croix-Rouge et la Ville de Genappe de montrer ce qu’il y a de bien dans l’humanité."