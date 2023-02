Genappe mène l’enquête sur les besoins des seniors

Les seniors, soit les personnes de plus de 60 ans, représentent un quart de la population de Genappe. Vivent à Genappe 2 051 femmes et 1 831 hommes de plus de 60 ans, soit 3 882 seniors pour une population de 15 900 habitants. Anne Beghin avait proposé en commission de seniors de réaliser une enquête sur leurs besoins et leurs attentes: "Les besoins sont différents selon que la personne a 60 ou 90 ans. Cette enquête permettra de définir les attentes de chacun mais aussi de connaître les ressources que les seniors ont envie de faire valoir".