Une poissonnerie, "la Sol Do Ré", rouvre dans le centre de Genappe

Ouverte depuis mercredi

L’ouverture s’est déroulée ce mercredi 8 février. Les clients étaient nombreux, et réjouis: "Depuis la fermeture de la poissonnerie, j’allais faire mes achats à Sombreffe. Je prenais de plus grosses quantités pour ne pas devoir me déplacer trop souvent. L’ouverture à Genappe va me faciliter la vie", indique une cliente, accueillie ce mercredi, comme tous les clients, avec un verre de cava.

La poissonnerie-traiteur se situe au numéro 6 de la chaussée de Bruxelles, au même emplacement que la précédente: "Nous avons gardé le nom mais nous avons remplacé Sol par Sole pour faire référence au poisson. Tout était en place. Nous avons récupéré les comptoirs, ils étaient nickels. Nous avons rafraîchi les lieux, remis la cuisine aux normes. Nous n’avons pas eu de démarche particulière à effectuer. Nous avons pu récupérer le permis d’exploitation de l’ancienne gérante. Il est valide jusqu’en 2035", indique Cédric.

Des plats préparés

La poissonnerie vend tous les poissons de base au comptoir (aile de raie, dos d’églefin, sole…): "Nous pouvons avoir tous les types de poissons sur commande. Nous sommes livrés par Promaritime tous les jours. Nous proposons également un service traiteur avec des plats préparés par nos soins", poursuit Cédric.

Le magasin est ouvert du mercredi au samedi de 9 h 30 à 18h (le samedi de 9 h 30 à 17 h 30).