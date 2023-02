L’ouverture d’un centre d’accueil pour les réfugiés n’a pas créé d’insécurité à Genappe

Gérée par des équipes de la Croix-Rouge, l’institution héberge des demandeurs d’asile depuis la mi-décembre 2022, avec une montée en puissance de l’occupation pour progressivement arriver à plus de 200 résidents.

Le conseiller genappien a expliqué qu’accueillir 200 personnes en plus dans un petit centre-ville comme celui de la cité du Lothier, ce n’était pas rien. Et cela a provoqué quelques craintes. Au-delà de certaines réactions entendues et relevant malheureusement du racisme, Bernard Lowenthal a voulu savoir si ce changement avait pour l’instant provoqué des problèmes en termes de sécurité.

Ayant entendu que la police aurait renforcé sa présence dans le centre de Genappe, il a également demandé si c’était bien le cas et si cette décision avait été prise suite à des faits qui auraient été commis, ou seulement dans le but de rassurer la population.

Le chef de zone, dans sa réponse, a précisé que selon les derniers contacts pris cette semaine avec les responsables du centre, les demandeurs d’asile sont à présent un peu plus de 230. Le bâtiment est donc désormais à peu près à pleine capacité. Et pour le moment, la police n’a pas constaté d’augmentation du nombre de faits délictueux commis dans le centre de Genappe.

"Il y a peut-être eu des petites choses, mais en tout cas rien de significatif, a résumé le commissaire divisionnaire. L’insécurité à Genappe n’a pas augmenté avec l’ouverture de ce centre d’accueil."

Quant à la présence de la police locale, elle n’a pas été renforcée mais elle a été davantage concentrée dans le centre-ville, dans le but de nouer le contact tant avec les résidents du centre d’accueil qu’avec la direction.

"Nous sommes là aussi pour eux"

"Avec les demandeurs d’asile qui parlent français, il n’y a pas de problème: on explique pourquoi nous sommes là et ils comprennent, a ajouté le chef de zone. Les autres semblent se méfier davantage. Notre but est de rassurer mais aussi de les rencontrer, de leur dire que la police en Belgique n’est peut-être pas celle de leur pays d’origine. Et que nous avons aussi pour mission de les protéger, qu’ils peuvent bénéficier de nos services comme tout le monde."