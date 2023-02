Genappe : Écolo exclut Daniel Detienne du conseil de l’action sociale (CPAS)

Écolo #CréonsDemain a fait remettre le point à l’ordre du jour du conseil communal ce mardi 31 janvier. Dans un courrier du 25 janvier, Georges Balon-Perin, coordinateur du conseil de fédération chez Écolo, rappelle la législation en vigueur, à savoir la possibilité pour le groupe #CréonsDemain de demander le remplacement d’un de ses conseilleurs du CPAS: "Le groupe local Écolo# CréonsDemain est parfaitement autonome dans sa prise de décision. Les décisions prises par le groupe l’ont été dans un strict respect de nos règles et de nos statuts", a-t-il écrit au bourgmestre.

Le bourgmestre a donc proposé de prendre acte de l’exclusion de Daniel Detienne, que le groupe remplace au conseil de l’action sociale par Olivier Fievez.

Detienne: « Des motifs absurdes et dérisoires »

Daniel Detienne a indiqué dans un mail que la raison essentielle de son exclusion est liée à "mon autonomie décisionnelle et mes décisions non concertées avec ma coéquipière. Je décide des options qui me paraissent les mieux appropriées dans l’intérêt du CPAS. C’est le rôle d’un conseiller". Daniel Detienne ajoute que son recours en août 2022 dénonçant un marché public illégal pour l’achat d’une camionnette électrique a été la goutte qui a fait déborder le vase: "J’ai introduit plusieurs recours contre des décisions illégales. Mais le groupe veut garder de bonnes relations avec Vincent Girboux, président du CPAS, dans le but d’entrer dans une future majorité. Mon groupe politique me sanctionne pour des motifs absurdes et dérisoires…"

Beghin: « Pas de manœuvre politique »

Ann Beghin, chef du groupe Écolo au conseil communal, nous a indiqué que "notre groupe ne souhaite faire aucun commentaire concernant son changement de représentation au CPAS. La motivation de ce changement est strictement interne à notre parti, elle doit le rester. Il n’y a en aucun cas une manœuvre politique envers un autre parti ou envers l’une ou l’autre personnalité politique. Ce changement appartient uniquement à la vie de notre groupe."