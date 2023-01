Genappe : mobilisation pour l’intégration du Centre Croix-Rouge

« Favoriser le vivre-ensemble »

Dans un communiqué diffusé cette semaine, la Ville précise sa volonté de favoriser l’intégration du Centre Croix-Rouge, et de ses occupants, sur son territoire: l’ouverture du centre "est le fruit d’une collaboration avec les différents acteurs de la commune, tant les autorités communales que le tissu associatif local (AMO, école des devoirs, maison de jeunes…). Ce dialogue constant pendant plusieurs mois a permis d’ajuster et faciliter l’implantation du centre dans son environnement et il sera poursuivi au quotidien. Notre volonté est de favoriser le vivre-ensemble. Nous avons communiqué un maximum pour informer au mieux et apaiser les quelques craintes qui pouvaient subsister. Nous avons aussi mis en place des séances d’information et sensibilisation auprès de nos citoyens, riverains proches et éloignés, commerçants, ainsi que nos professionnels et politiques", indique le communiqué que signe le bourgmestre, Gérard Couronné.

Une conférence s’est tenue le 18 janvier: "Nous avons présenté aux citoyens le public accueilli, l’équipe du centre et surtout permis les échanges. Des collaborations et propositions de bénévolat se sont mises en place. Il s’agit maintenant de permettre à ces personnes, pendant la durée de leur séjour, de retrouver une vie conforme à la dignité humaine, de les laisser souffler, de les inclure et les faire participer à la vie active de la commune. Les établissements scolaires collaborent afin de permettre l’intégration en toute sérénité des enfants. La capacité des séances de soutien scolaire avec l’AMO, l’école des devoirs L’Arc-en-Ciel et le 38 a été augmentée. La Papote cherche des volontaires pour permettre aux résidents d’améliorer la maîtrise de la langue, une meilleure intégration mais aussi, s’ouvrir à d’autres cultures".