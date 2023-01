Genappe : le collège communal a présenté ses vœux devant près de 200 personnes

Lors de la présentation des vœux au personnel, cérémonie à laquelle ont participé 192 personnes, le bourgmestre Gérard Couronné a remercié le personnel pour le travail accompli au cours d’une année 2022 marquée par trois événements: l’arrivée des réfugiés ukrainiens qui a mobilisé plusieurs services et notamment les écoles communales, la crise énergétique et, plus récemment, l’ouverture du Centre Croix-Rouge: "Plusieurs services ont collaboré avec la Croix-Rouge. Nos écoles ont une fois encore ouvert leurs portes. Douze enfants qui résident au Centre Croix-Rouge sont scolarisés dans nos écoles fondamentales et dix-sept autres à l’école secondaire Nespa", a précisé Gérard Couronné.