Genappe : Piwi Leman ouvre « Le Chant des Possibles »

Avec Le Chant des Possibles, Piwi Leman (chant et barjolélé) s’engage dans une nouvelle aventure en chanson dans laquelle sont embarqués sa compagne Charline Fournel (chant et shruti), son fils Shakti Leman (violon) et Yvan Rother (guitares): "À l’origine de ce projet, il y a ma rencontre avec Charline. Nous sommes en couple dans la vie. Nous avions envie de chanter ensemble. C’est cette envie qui m’a inspiré pour les textes. Nous avons embarqué Yvan et Shakti dans l’aventure", explique Piwi Leman. Shakti, son fils, était déjà présent dans le projet Piwi Leman, – Exposant 4: "Il y faisait quelques apparitions mais ici il a une place plus importante".