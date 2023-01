Genappe : au CPAS, une demande d’aide sur deux se fait dans un contexte migratoire

"En 2013, le comité spécial du service social avait octroyé 1 500 aides sociales individuelles pour un budget de 1,2 million d’euros. En 2022, il a octroyé plus de 2 000 aides sociales sur base d’un budget de 2 millions. Un budget passé à 3,4 millions suite à l’accueil des réfugiés ukrainiens. En 2022 toujours, 177 personnes ont bénéficié du RIS et 100 réfugiés ont reçu l’aide sociale équivalente au RIS, a détaillé Vincent Girboux. Suite aux crises internationales, une demande d’aide sur deux se fait dans un contexte migratoire."

Plus de 19 000 repas distribués en 2022

Durant ces dix années, le CPAS a dynamisé le service aux familles, "notamment en développant de manière significative les P’tit Resto dans le cadre de la lutte contre l’isolement des personnes âgées, et en créant l’Espace A pour accompagner les personnes souffrant d’une maladie dégénérative. En 2022, le CPAS a distribué 19 000 repas".

Une permanence psycho-juridiques a été mise en place dans le cadre de la violence conjugale. Plusieurs tables rondes autour de la lutte contre la pauvreté infantile ont été organisées. "Nous avons aussi pu créer une halte-accueil pour les enfants de 0 à 3 ans issus de ménages modestes. Nous avons développé l’offre de logement (20 logements) en collaboration avec l’Agence immobilière sociale et nous avons également créé plusieurs logements de transit."

Quatre défis en 2023

Plusieurs défis se présentent en 2023: "Le premier, c’est la rénovation de notre bâtiment, classé. Ce dossier datant de 2015. Le cabinet de la ministre du Patrimoine m’a contacté pour organiser une réunion. Le deuxième défi sera d’organiser et structurer les services sociaux face à l’augmentation significative des demandes d’aide. Le troisième sera d’établir un plan d’action préventif en matière d’énergie visant à sensibiliser et à responsabiliser les bénéficiaires du CPAS et les ménages précarisés. Le quatrième sera de nous préparer à l’augmentation des demandes d’aide à la recherche d’un logement pour les réfugiés qui quitteront le Centre Croix-Rouge au terme de leur procédure en cas de réponse positive".

Trois personnes mises à l’honneur

Trois personnes ont été mises à l’honneur à l’occasion de la réception des vœux. Carine Smidts, directrice générale faisant fonction les a remerciées pour leur fidélité. Josiane Duplicy a passé 40 ans au service du CPAS. Elle est entrée en fonction le 26 avril 1982 en qualité d’aide familiale au sein du service d’aide aux familles. Anne-Michelle Baclin a 25 ans de carrière. Elle est directrice financière depuis le 1er janvier 1998. Madeleine (alias Pascale) Macken est présente depuis 20 ans. Elle a débuté le 1er octobre 2002 en qualité d’auxiliaire professionnelle au sein du service d’aide aux familles.