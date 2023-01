Genappe : la majorité veut aménager la motion d’Écolo

Cette motion comportait cinq propositions: poursuivre l’application des engagements pris en 2018 avec le vote unanime du conseil communal faisant de Genappe une "Commune hospitalière" ; encourager, soutenir financièrement et communiquer toutes les organisations, événements et activités visant à la déconstruction des préjugés et à l’intégration des résidents ; relancer la campagne du Carrefour culturel 38 "Place à la solidarité, ici, on accueille sans préjugé" ; communiquer et expliquer via le site internet ce qu’implique être Commune hospitalière ; organiser une fête de bienvenue, du type fête des voisins, à destination des réfugiés.

« La population est inquiète, prenons le temps de la rassurer, de la consulter »

Mais pour la majorité, cet accueil est déjà réalisé par une série d’actions menées au quotidien. Stéphanie Bury (MR-LE), échevine en charge du dossier: "La motion reprend une série de choses que l’on fait au quotidien. Nous avons créé des groupes de travail, nous avons renforcé les services communaux, nous travaillons avec les associations pour favoriser l’intégration des réfugiés. Nous aimerions, la majorité, participer à cette motion avec nos ressentis en revoyant certains considérants…" L’échevine Carine Messens (MR-LE) a renchéri: "On vient d’accueillir les premiers réfugiés, on fait tout pour que cela se passe au mieux. La population est inquiète, prenons le temps de la rassurer, de la consulter".

Pour le bourgmestre, Gérard Couronné (MR-LE), Genappe est bel et bien déjà une Commune hospitalière. Dès lors, "pourquoi faut-il le réaffirmer ? Nous accueillons toujours 172 Ukrainiens à Genappe, et cela se passe rudement bien. Nous aimerions revoir certains passages et revenir avec une proposition…"

Anne Beghin s’est montrée déçue: "Cela fait presque un an qu’on sait que la Ville va accueillir le Centre Croix-Rouge. Certaines personnes expriment des préjugés, des choses fausses. L’idée de la motion est d’apaiser, de déconstruire ce genre de choses, de confirmer que notre accueil est enthousiaste".

La majorité a reporté le point.