Plusieurs facteurs expliquent cette hausse. Les dépenses du personnel passent de 2,355 millions à 2,795 millions suite aux indexations des salaires, augmentations barémiques et engagements de personnel. Les subsides à l’emploi sont en hausse. Les dépenses de fonctionnement augmentent de plus de 100 000 € en raison essentiellement de la hausse du coût de l’énergie. Les aides sociales sont plus élevées de 1,3 million par rapport au budget 2022 suite à l’accueil des réfugiés ukrainiens, mais aussi à la hausse du revenu d’intégration sociale par le fédéral pour atteindre le seuil de pauvreté et ses indexations.

Les recettes sont également en hausse. La récupération des revenus d’intégration sociale par le service public fédéral de programmation (+123 000 €), la récupération des aides octroyées aux ressortissants ukrainiens (+1,346 million d’euros), la récupération des subsides pour les salaires (+141 071 €) et aussi quelques subsides. La subvention communale a néanmoins dû être augmentée: elle passe de 1,830 million en 2022 à 2,080 millions en 2023.

"Il est certain qu’en 2023 et plus que probablement en 2024, le CPAS devra se concentrer sur les missions de base: l’octroi du droit à l’intégration, les aides sociales, les enjeux sociaux prioritaires à rencontrer suite à la paupérisation de certaines catégories de personnes, notamment les ménages monoparentaux, l’aide aux bénéficiaires de la protection internationale et la mise en place de mesure de cohésion sociale suite à l’ouverture du Centre de la Croix-Rouge", a expliqué le président du CPAS, Vincent Girboux.