Culture de cannabis à Vieux-Genappe et Baisy-Thy : acquittement sur opposition

Oner B. était aussi introuvable au moment du jugement (en octobre 2018) qu’il ne l’avait été lorsque les enquêteurs découvrirent le pot aux roses (septembre 2017). S’il avait été poursuivi et condamné, ce fut sur dénonciation des deux autres prévenus qui, comme cela se produit fréquemment et notamment dans ce type d’affaire, avaient tout intérêt à "charger la barque" de l’absent.

Un absent qui pouvait ou aurait effectivement pu mettre la main à la pâte brabançonne wallonne puisque, en 2016, il avait été condamné pour les mêmes préventions par le tribunal de Hasselt pour des cultures à Anvers et aux Pays-Bas, une condamnation qui sera confirmée le 14 mars 2019 par la cour d’appel d’Anvers.

Toujours est-il que l’intéressé s’est fait récemment intercepter et incarcérer. Il prit connaissance du jugement rendu à Nivelles et fit opposition qui a été examinée à l’audience le 14 décembre. Son avocat parla d’une "peine absurde" rendue le 17 octobre 2018 pour la simple et bonne raison que son client était en prison en 2016 et qu’il ne pouvait pas donc avoir participé comme "électricien" aux deux cultures retrouvées à Vieux-Genappe et Baisy-Thy. C’est sous cette appellation que les deux autres prévenus l’avaient présenté sur dénonciation insuffisante pour pouvoir l’inculper et le faire condamner.

Le substitut D’Huart se montra sensible à cette argumentation et reconnut ne pas pouvoir soutenir l’accusation au-delà de tout doute raisonnable. Il requit donc l’acquittement de l’intéressé que le tribunal a ordonné.