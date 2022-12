Genappe : le service des travaux devrait s’installer à Ways

La Ville a eu vent de la disponibilité de ce lieu lorsqu’elle a appris qu’un promoteur immobilier envisageait d’y construire 40 logements. Elle s’est alors positionnée comme candidate à l’acquisition. Son objectif est d’y installer le service des travaux, en regroupant les services actuellement logés à la rue Berger, à la sucrerie – que le service devra quitter lorsque l’école Nespa construira ses nouveaux locaux –, et à l’allée Le Cavalier où le service dispose d’un dépôt. "Rien n’est encore décidé pour les bureaux situés à l’Espace 2000", a précisé Gérard Couronné.

Les zones polluées identifiées

Avant Brico, le site de la rue Hecq était occupé par un marchand de peinture. Certaines zones sont polluées: "Brico a remis la caractérisation du terrain. Les zones polluées sont identifiées. Le prix du terrain sera négocié définitivement selon que la Ville ou Brico prenne en charge le coût de la dépollution. Le montant fixé le sera alors sous réserve de l’estimation à effectuer par la Région."

Le groupe Écolo #Créonsdemain s’est réjoui qu’une solution se dessine enfin pour le service des travaux: "Cette solution répond à notre demande de minimiser l’impact sur les terres agricoles. Une surface de 1 ha 55, c’est plus raisonnable que les 4 à 5 hectares annoncés précédemment. Ici, on est en zone d’habitat et en zone déjà construite. C’est une très belle opportunité", a indiqué Bernard Löwenthal.