Pour 2023, le budget les recettes et dépenses sont évaluées à 23 002 681,56 € à l’exercice propre. Les dépenses sont en hausse. Le bourgmestre a détaillé les principales augmentations "dues à la crise énergétique, à la guerre en Ukraine et aux indexations successives pour ce qui est des frais de personnel. Ces derniers passent de 8,240 millions en 2022 à 9,286 millions en 2023. Les frais d’électricité passent de 250 000 € à 500 000 €. La dotation à la zone de police s’élève à 2,227 millions, soit 510 000 € d’augmentation. La dotation au CPAS passe à 2,080 millions, soit 250 000 € de plus. Le deuxième pilier pour les pensions du personnel augmente de 130 000 € : il est porté à 300 000 €. La dotation à la zone de secours augmente de 39 000 € et passe ainsi à 473 960 €. La Région wallonne a imposé à la Province de prendre en charge 50 % de la différence, d’où la faible augmentation pour la zone de secours."

Certaines recettes ont aussi augmenté. L’impôt des personnes physiques, à taux inchangé, passe de 6,178 millions à 7,866 millions en raison du versement par le fédéral de deux mois anticipativement. La Ville touchera donc quatorze mois au lieu de douze. Le précompte immobilier passe de 4,538 à 4,844 millions. Le Fonds des Communes passe de 2,309 à 2,683 millions.

Isolation des bâtiments

Au budget extraordinaire, l’accent est mis sur la transition énergétique avec des travaux d’isolation à l’école Espace 2000 (400 000 €), à l’école de Bousval (300 000 €), à la salle communale de Glabais et au local du cercle d’histoire de Glabais (150 000 € pour ces deux chantiers). 800 000 € sont prévus pour le réseau de chaleur de l’Espace 2000 et 90 000 € pour des panneaux photovoltaïques à la crèche de Bousval et à l’école d’Houtain-le-Val. Il est aussi prévu 625 000 € pour encourager la mobilité douce, dont 500 000 € de subsides régionaux.

Christine Gilain (Ensemble) s’est abstenue. Écolo #Créonsdemain a voté le budget ordinaire mais pas le budget extraordinaire: "On se réjouit de voir les investissements économiseurs d’énergie. Si on nous avait écoutés, on les aurait réalisés plus tôt et on en profiterait déjà. Nous regrettons aussi que l’on n’avance pas sur l’éolien. Cela nous rendrait moins dépendant et cela pourrait assurer un revenu à la Ville comme c’est le cas à Nivelles", a indiqué au nom du groupe Écolo Bernard Löwenthal. La majorité a voté le budget.