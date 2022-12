Genappe : les Compères du Lothier ont vendu leurs 800 huîtres

Les Compères du Lothier participent chaque année au marché de Noël de Genappe. "Nous y tenons un stand depuis 2009, raconte Jérôme Leclercq, actif chez les Compères. C’est à l’initiative de Carine Messens, alors échevine du Commerce, que nous avons commencé. Elle souhaitait la présence d’un stand différent de ce que le marché proposait déjà. Nous avons proposé de vendre des huîtres. Personnellement, je n’en avais jamais ouvert une seule… On s’y est mis et nous sommes donc présents lors de chaque marché de Noël. Pour rappel, le marché n’a pas eu lieu durant deux années, l’année qui a suivi la fin de l’organisation par les commerçants et l’année Covid. Nous sommes désormais maintenant les plus anciens exposants sur le marché. Nous commandons nos huîtres à un producteur de Normandie qui livre à Durbuy et fait un crochet chaque année par Genappe. Nous proposons 800 huîtres à la vente, ni plus, ni moins. Ce dimanche après-midi, nous avons tout vendu. Nous vendons aussi des boissons, des toasts au saumon et des cassolettes de scampis et de poissons."