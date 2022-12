Genappe : quand Agathe De Rouck expose avec deux invités

La sculptrice Agathe De Rouck ouvrait les portes de son atelier de la rue des Marchats avec ses deux fidèles invités, le coutelier Cédryc Henry de Frahan et la peintre Bénédicte Gastout: "Ce sont deux artistes amis. Ils m’accompagnent chaque fois pour cette exposition de fin d’année".

Les visiteurs peuvent ainsi découvrir différentes disciplines artistiques. Agathe De Rouck place l’être humain au centre de ses bronzes: "Je travaille l’argile. Je crée toujours l’original en terre. J’emploie alors la technique de la cire perdue. Je crée un moule dans lequel est coulé le bronze. Je fais couler mes bronzes, cette opération n’est pas réalisée dans mon atelier…". Un atelier qui est aussi un gîte: "Oui, on peut le louer. On vit ainsi l’espace d’un week-end, d’une semaine, au milieu des sculptures, dans un environnement artistique".

Cédryc Henry de Frahan, de Wauthier-Braine, est artisan en coutellerie: "Je réalise toutes sortes de couteaux. Je vais aussi aiguiser des couteaux dans les restaurants. Cela m’a permis de rencontrer des chefs qui me passent commande. Je crée des rites de passage: frères et sœurs, enfants et parents apprennent à faire un couteau ensemble. Cela crée des connexions, c’est assez sympa".

Bernadette Gastout est une peintre bruxelloise: "Je travaille des techniques mixtes. Je travaille notamment avec des pastels gras que je confectionne".