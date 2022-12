Police Nivelles-Genappe : le budget 2023 fait mal aux Communes

Relativement logique lorsqu’on sait que 85 % des dépenses du volet ordinaire de ce budget se rapportent au personnel, et que cinq indexations des salaires ont marqué l’année qui se termine. Avec 110 policiers et 15 civils, la zone Nivelles-Genappe est la plus importante du Brabant wallon. Pour les bourgmestres, ce cadre doit être maintenu pour garantir une présence sur le terrain et un nombre conséquent d’agents de quartier afin d’assumer un service de proximité.

Le fédéral a décidé l’octroi de chèque-repas au personnel mais n’adapte pas ses dotations pour cela: c’est aux Communes d’assumer financièrement. De même, et c’est problématique, ce sont aussi les zones de police qui devront désormais payer les prépensions de leurs agents. Dans le même temps, la Région wallonne ne subventionne plus les services d’assistance policière aux victimes, et ce n’est pas non plus compensé.

Il y a aussi des situations plus insidieuses: les zones de police doivent assumer de nouvelles fonctionnalités, par exemple en matière de violences intrafamiliales, ou reprendre des missions qui ne sont de moins en moins assumées par la police fédérale, sans augmentation de moyens.

Et il n’y a pas que le poste "personnel" qui augmente. Comme les citoyens, les zones de police doivent payer plus cher l’énergie, les carburants, les véhicules, les travaux de maintenance du matériel de plus en plus sophistiqué (caméras, bodycams, radios, etc.) et l’entretien des bâtiments. Certains équipements pour les agents coûtent également plus cher et alors que certains achats avaient pu être postposés les années précédentes, il faut à présent investir.

5,58 millions pour Nivelles, 2,27 millions pour Genappe

Les augmentations de dotation du fédéral ne suivant qu’en ordre très dispersé (lire ci-dessous), ce sont les Communes qui doivent passer à la caisse: l’effort financier qu’elles ont accepté pour 2023 est de 30 % plus élevé que lors du budget précédent. Concrètement, on arrive à 5,58 millions d’euros pour Nivelles, et 2,27 millions pour Genappe.

Très peu d’investissements sont prévus à l’extraordinaire: le poste le plus important est un crédit de 470 000 € pour placer des panneaux photovoltaïques sur les toits et aux abords du commissariat central de Nivelles.