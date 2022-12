Genappe : « Mal barrés », l’histoire de jeunes adultes

Les seuls moments de la journée où les parents de Patrick ne sont pas alcoolisés c’est le matin, de 7h à 10 h. Le reste du temps, ils picolent à l’infini et c’est à peu près tout ce qu’ils sont capables de faire avec une telle endurance. Pour fuir cet environnement familial qu’il juge délétère et qui lui pèse et l’enferme, Patrick va vivre en colocation avec Julien et sa sœur, pour s’occuper de cette dernière.