Maragarita Miguelez, habitante de Bousval depuis vingt ans, y présentait ses peintures sur lino: "Il y a d’un côté de la toile de jute, de l’autre côté de la résine de bois. Le support est donc très écologique", lance-t-elle à ceux qui sont étonnés de ces réalisations.

J’utilise une gouge pour graver la surface: "J’ai étudié la gravure à l’académie de Wavre où je suis en septième année. Précédemment, je faisais de grandes pièces en porcelaine. J’ai aussi fait de la céramique mais tourner n’était pas mon fort", souligne-t-elle.

Du lino artistique

Elle s’est donc tournée vers la peinture sur le lino: "Je travaille maintenant exclusivement sur le lino. J’utilise du lino artistique. Le lino que l’on retrouve au sol est plus dur, plus difficile à travailler. Je dessine, je grave et puis j’ancre. Je travaille la technique du lino perdu en imprimant plusieurs couleurs successives jusqu’à la disparition de la plaque. J’imprime généralement quinze fois pour avoir un résultat parfait avec cinq ou six réalisations. Les tirages sont donc limités. La même œuvre sort avec plusieurs nuances. Je fais des cartes postales avec les chutes".

Ses peintures sont tirées de la nature: "Je suis originaire du pays basque, le long de l’océan Atlantique. J’aime la nature et la mer. Cela se retrouve dans mes peintures. Lorsque je peins les vagues, je fais des photos avant de réaliser les propres vagues. C’est idem pour la forêt que je représente après l’avoir imaginée".

Sa technique du lino perdu rend ses œuvres très colorées: "C’est dû à la succession de couleurs pour l’impression".