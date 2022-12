Genappe: la Croix-Rouge accueillait ce jeudi les 25 premiers demandeurs d’asile

Ils viennent du Pakistan, d’Iran, du Burundi, du Bénin et de Géorgie. Les 25 premiers occupants du Centre d’accueil de la Croix-Rouge de Genappe, essentiellement des familles dans un premier temps, sont arrivés en début d’après-midi à l’ancienne maison de repos La Résidence du Lothier où ils seront logés pour six mois, un an, voire deux ans, le temps que leur dossier soit traité. Les chambres peuvent accueillir des familles de deux à quatre personnes, "voire un peu plus si nous pouvons placer de grands enfants dans des chambres contiguës, indique Olivier Lespagnard, adjoint à la direction du Département d’accueil aux demandeurs d’asile de la Croix-Rouge. Notre centre de Genappe est équipé pour accueillir 48 % d’hommes seuls, 20 % de dames, et des familles. Nous avons 24 places pour des mineurs étrangers non accompagnés. Nous avons programmé deux séances d’accueil par semaine". D’ici un mois, les 244 places devraient être occupées.