Genappe perd à nouveau la boule

Le Festival international de marionnettes et arts associés proposera 19 spectacles et 60 représentations en salles et en plein air. Le marché de Noël comptera 26 chalets et quelques ambulants sur la Grand-Place et autour de l’église. On y trouvera de l’artisanat, des produits locaux, des idées de cadeau, de quoi se désaltérer et se restaurer.

Cinq exposants à la maison Beghin

On se rappelle que des voix se sont élevées pour étendre le marché, pour permettre d’accueillir les commerçants dont la candidature avait été refusée: "Nous avons repris le dossier avec Félix Vercouter, président du comité des fêtes, organisateur du marché de Noël, explique Vincent Girboux, échevin qui coordonne les festivités. Il n’était pas possible d’étendre le marché sur les parkings à l’entrée de la plaine communale et de la rue de Bruxelles. Il aurait fallu des compteurs forains, une surveillance, les exposants auraient dû tout remballer chaque soir les tentes n’étant pas fermées. Nous avons donc décidé d’ouvrir l’ancienne maison des jeunes, la Maison Beghin, après avoir remis l’électricité du bâtiment aux normes. Cinq exposants occuperont le rez-de-chaussée."

Chorales et parcours d’artistes

Deux concerts en l’église de Genappe figurent également au programme: samedi, à 14 h 30, l’ensemble "Chœurs, Joie et Amitié" de Baisy-Thy (ce concert est organisé au profit de l’ASBL Coup de Pouce) ; dimanche, à 17 h 30, la chorale By Faith proposera un concert gospel.

Enfin, 22 artistes (peintres, céramistes, relookeuse de meubles, dessinateurs…) seront présents dans le centre de Genappe à l’occasion du parcours d’artistes organisé dans le cadre de ces festivités. Le vernissage du parcours se déroulera à la rue de Charleroi vendredi de 19h à 21 h.