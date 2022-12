Le centre d’accueil ouvre ses portes ce jeudi à Genappe : il accueillera surtout des personnes en famille

"Les premiers résidents arriveront en effet ce 15 décembre. Ce sont essentiellement des personnes en famille. Nous avons programmé deux arrivées par semaine, à raison de deux fois trente demandeurs d’asile. Cela permet d’assurer l’accueil, de mettre les résidents à l’aise dans leur nouvel environnement", indique Olivier Lespagnard, adjoint à la direction du département d’accueil aux demandeurs d’asile de la Croix-Rouge.

Le centre sera complet d’ici un mois: "Nous aurons 244 places dont 220 places pour les hommes, femmes et les familles et 24 places pour les mineurs étrangers non accompagnés".

Un rôle de facilitateur

La gestion du centre d’accueil a été confiée à la Croix-Rouge: "Il existe 95 centres d’accueil en Belgique. Une trentaine sont gérés directement par Fedasil. Pour une autre trentaine, la gestion journalière est confiée par convention à la Croix-Rouge. Les autres centres sont gérés par d’autres partenaires", détaille Benoît Mansy, porte-parole de Fedasil.

Le centre d’accueil de Genappe n’est donc pas un centre Fedasil à proprement parler. La Croix-Rouge remplit toutefois le même rôle d’accueil. Elle sera présente sur place avec une trentaine de membres de son personnel: "Le personnel assure différente missions, entre autres d’un point de vue médical, social, logistique, culturel, intégration scolaire, apprentissage de la langue… Nous avons un rôle de facilitateur pour l’accueil des résidents", reprend Olivier Lespagnard.

Le tissu associatif local sollicité

Pour remplir ses missions, la Croix-Rouge s’appuie sur les acteurs locaux: "Nous avons eu beaucoup de réunions avec le bourgmestre, la directrice générale, le plan de cohésion sociale, la maison des jeunes, l’école des devoirs, ainsi que le Centre culturel 38. Les contacts avec le tissu associatif local sont importants comme les relations entre le centre, ses occupants et le voisinage", conclut Olivier Lespagnard.