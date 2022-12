Genappe : l’acompte mensuel de la boulangerie Gossiaux grimpe de 1 000 € à 4 373 €

« Un coup sur la tête »

Le couple pensait être préservé d’une telle augmentation: "Le four est électrique. Il fonctionne également au mazout. La facture du mazout, c’est 2 000 € toutes les six semaines. Nous produisons sur place. Nous fabriquons les produits au jour le jour. Nous n’avons pas de surgelé et donc pas de congélateur. Nous avons simplement trois frigos pour séparer comme il se doit les produits laitiers, les fruits et les préparations. À part le four, les frigos et les machines, nous n’avons rien d’autre d’électrique dans l’atelier. Nous avons aussi l’éclairage du magasin. On ne pensait donc pas qu’une telle augmentation nous tomberait dessus. Nous avons pris un sérieux coup sur la tête", poursuit Patricia Gossiaux.

« Vendre le pain à 6 €, c’est inimaginable »

La boulangerie travaille avec quatre membres du personnel: "Nous avons deux vendeuses à mi-temps et deux ouvriers à temps plein. Ce mois-ci, on est à 8 000 € de salaires", précise encore la patronne.

Il faudra vendre beaucoup de pains pour payer cette augmentation: "Pour faire face à l’augmentation du prix de l’électricité, nous devrions vendre le pain à 6 €. C’est inimaginable. Le prix du simple pain carré blanc est à 2,60 € chez nous. Nous estimons que c’est le prix juste. Nous hésitons à augmenter. Le pain, c’est la base de l’alimentation. On peut se passer de pâtisserie, mais pas de pain. Cela nous ferait mal de devoir faire passer le prix du pain à 3 €".

Quel avenir ?

La boulangerie ne pourra pas survivre financièrement à terme si la situation reste en l’état: "Financièrement, ce ne serait pas possible. Nous n’avons droit à aucune aide. Si nous fermons sept jours, nous pourrions obtenir le droit passerelle d’une valeur de 300 €. Mais que voulez-vous faire avec cela ? Nous n’avons pas envie d’arrêter. Et nous devons également faire face à l’arrivée de la nouvelle boulangerie Louise à Genappe. Heureusement, nous avons des produits de tradition appréciés par notre fidèle clientèle".