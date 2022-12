Dix-neuf spectacles au festival MAboule à Genappe

Programmation internationale

My Linh-Bui se charge de la programmation: "Des spectacles forains sont prévus autour de l’église, d’autres sous chapiteau ou dans différentes salles que nous avons créé dans plusieurs lieux, à la Maison Galilée, salle Saint-Martin, au 38, à l’Entrepôt, sous chapiteau. Nous occupons également les deux salles du Monty". La programmation est diversifiée: "Le cœur de cible est le spectacle de marionnettes dans sa forme contemporaine. Nous associons le théâtre d’objets, le théâtre d’images, des arts de rue", précise My Linh-Bui.

Le festival est international, des compagnies étrangères différentes y sont invitées chaque année: "Nous les repérons lors de nos propres tournées, car nous voyageons beaucoup avec les productions du Tof. Nous avons cette année des compagnies française et espagnole aux côtés de compagnies belges. L’objectif n’est vraiment pas d’engager à tout prix des spectacles venus de l’étranger. Nous voulons avant tout proposer des spectacles qui nous plaisent et que nous voulons partager avec le plus large public", affirme My Linh Nui.

Deux spectacles en création au Monty

Les "Puppet Crash Test" sont deux projets en cours de création d’artistes émergents accueillis en résidence au Monty par le Tof Théâtre: "Les spectateurs pourront découvrir gratuitement le processus de création. Ces spectacles évolueront par la suite, ils vont se nourrir des réactions du public", poursuit Alain Moreau.

Les représentations sont parents et enfants admis, excepté "Mémoire d’un trou de serrure", du Tof Théâtre, réservé aux adultes: "Il est indispensable de respecter l’âge minimum".

Le budget du festival s’élève à 110 000 €. MAboule bénéficie de l’aide financière de la Ville de Genappe, de la Province du Brabant Wallon, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est financé par le Tof Théâtre. Le prix des spectacles varie de 6 à 10 €, en prévente jusqu’au 15 décembre, avec possibilité de réductions. Plusieurs spectacles sont gratuits.

Info: www.maboule.be