Genappe : le bois Balon lorgne vers le bois Miesse

Augmenter la superficie forestière protégée

Le bois Miesse fait 0,8 hectare, soit la moitié du bois Balon, et est constitué de deux parcelles. Il est peuplé de chênes, frênes, de sous-bois faits d’aubépine et de tapis de lierre avec peu de ronciers. Une des parcelles est intégrée visuellement et fonctionnellement au bois Balon. L’autre parcelle se trouve dans le prolongement du sentier du Bosquet. Les deux parcelles se situent en zone forestière au plan de secteur.

"Cette acquisition permettra d’augmenter la superficie forestière protégée et de constituer en ensemble environnemental complet, varié et toujours accessible au public dans l’esprit des statuts de notre société coopérative. Une des parcelles touche au bois Balon. Les deux bois forment un petit massif forestier fermé et isolé favorable à la protection des espèces sensibles (ormes, hêtres, frênes…) contre les parasites. Cet ensemble cohérent présente un indéniable aspect environnemental, pédagogique et scientifique. L’ensemble permet d’avoir trois zones complémentaires: de détente, de jeu et de nature préservée", indiquent les responsables du bois Balon.

Trois visites des lieux

Des visites guidées sont prévues ce vendredi 3 et ce samedi 4 décembre à 14h au départ de la ferme de Bousval, rue Haute, 44, à Bousval. La coopérative tiendra un stand au Petit Marché de Noël des Amis de Bousval à la ferme du Bousval le samedi 10 décembre, de 10h à 17 h, avec une nouvelle visite programmée ce jour-là à 14 h.

leboisbalon.be