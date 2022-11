Cette année, en prélude à la Journée internationale de la violence faites aux femmes de ce vendredi 25 novembre, Tiffany Fevery a à nouveau mené campagne : "J’ai publié pendant cinq jours, sur les réseaux sociaux, des faits de violences verbales que j’ai vécues. L’idée est de mettre en exergue le harcèlement et les violences verbales. La grande majorité des femmes est confrontée régulièrement, si pas au quotidien, à l’intimidation en rue ou ailleurs. C’est inadmissible. En France, 100% des femmes ayant emprunté les transports en commun ont déjà subi des violences", se désole Tiffany Fevery.

Personne n’est immunisé contre les petites phrases blessantes, même si elles sont prononcées sur le ton de l’humour, assure-t-elle. "La personne qui l’entend peut prendre ces propos comme de l’humiliation. Les gens n’ont pas toujours conscience de l’impact de leurs que leurs propos provoquent chez l’autre."

« Être traitée de pute, c’est malheureusement une réalité »

Tiffany Fevery a déjà été suivie en rue. "Je me suis sentie en insécurité lorsque j’étais toujours suivie alors que j’accélérais le pas. Tout le monde, femmes comme hommes, doit avoir le droit de se promener en se sentant en sécurité, indique la militante féministe. Être traitée de pute, sifflée, suivie ou se faire demander de manière répétée et agressive si on veut avoir des relations sexuelles, c’est malheureusement une réalité. Cela fait partie des violences subies par les femmes. Selon une étude de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, 60% des femmes belges déclaraient avoir été victimes d’intimidations sexuelles depuis l’âge de quinze ans et 30% dans les douze derniers mois."

La conseillère a voulu par son action sensibiliser le grand public: "Je voudrais que les choses changent, que l’on agisse, que l’on ne se contente pas de slogans et de drapeaux que l’on hisse lors de la Journée internationale contre les violences envers les femmes. J’ai essayé de mener campagne sur le sujet à Genappe. Jusqu’ici, je n’ai pas été suivie, rien n’a été réellement entrepris. J’aimerais par exemple que l’on diffuse des messages dans les lieux publics pour dénoncer ces faits."