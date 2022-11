Genappe : le marché de Noël pourra-t-il être étendu ?

Cinquante demandes

De son côté, Félix Vercouter rappelait, voici quelques jours sur les réseaux sociaux, la procédure d’attribution des emplacements: "Nous avons reçu 50 demandes et nous avons 26 chalets. La répartition est d’un tiers de chalets type horeca, avec dégustation sur place et deux tiers de type cadeaux (artisanat et produits de bouche). Les anciens sont prioritaires: lorsque le marché a été relancé, on a fait appel à eux en les démarchant mais il n’y avait pas grand intérêt alors pour l’organisation. Une quinzaine de chalets restent disponibles ensuite. Les nouvelles candidatures sont analysées sur base de la qualité et de la gamme des produits proposés, en essayant d’éviter les doublons et de privilégier au maximum les acteurs locaux".

Sarah Lallemand-Janssens a été touchée lorsqu’une artisane, bénévole dans de nombreuses activités à Genappe, lui a annoncé le refus de sa candidature. Elle a lancé sur le groupe Facebook qu’elle gère, une action "Pour un marché de Noël local pour tous": "J’ai été rejointe par plusieurs personnes mécontentes. Nous avons demandé audience au bourgmestre. Nous avons reçu une écoute attentive, et aussi des explications sur le fonctionnement par le nouveau président, très ouvert. Le bourgmestre a souhaité que tout soit fait dans la mesure du possible pour ajouter des emplacements. On parle si possible de quatre à six emplacements supplémentaires cette année".

Des contraintes notamment liées à l’électricité

Félix Vercouter et son comité explorent les possibilités: "J’aimerais accueillir 50 exposants. Aucun marché de Noël n’accepte toutes les candidatures. Notre procédure est claire et transparente. Il y a des contraintes, liées par exemple à l’électricité: on ne sait pas augmenter la charge. Pour étendre le marché sur d’autres emplacements, il faut des autorisations, régler des problèmes techniques. C’est difficile à réaliser en peu de temps. Nous réfléchissons aux solutions. S’il est possible d’installer des stands communaux supplémentaires sur la Grand-Place, nous le ferons si les commerçants le souhaitent. Mais ces stands ne sont pas fermés sur la partie avant, il y fait froid et il faut les vider chaque soir…"