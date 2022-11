Genappe va repenser ses actions zéro déchet

Christine Gillain (Ensemble) estime que pas grand-chose n’est fait pour réduire les déchets. Réaction de Benoît Huts: "Nous avons fait la promotion de l’évacuation des déchets organiques. Mais le sac biodégradable ne tient pas le coup, il se désagrège, c’est un frein au tri. Et il n’a pas d’utilité puisqu’à Virginal, on vérifie le contenu des sacs, le sac biodégradable est mis de côté. Il sera remplacé par un sac plus costaud".

143 kg de déchets par an par habitant

Bernard Löwenthal (Écolo CréonsDemain) s’est réjoui du maintien à 105% du coût-vérité malgré la hausse des prix de l’énergie, mais "nous regrettons toujours que la taxe forfaitaire soit trop importante par rapport au prix des sacs. C’est inégalitaire. Cela n’encourage pas à réduire les déchets. On voudrait aussi la reprise d’une politique zéro déchets qui avait bien fonctionné avec 20 familles en 2018". Sa colistière, Anne Beghin a appuyé dans ce sens: "La quantité moyenne de déchets par habitant reste à 143 kg par an à Genappe. Il faut mener une vraie politique de réduction des déchets, pas seulement pour 20 familles même si cette opération avait été un succès".

Relance d’une politique zéro déchet

Benoît Huts a rappelé que les services communaux et le collège avaient choisi de cibler un public plus large: "Nous avons travaillé avec les crèches et la petite enfance. À Bousval, nous avons touché 50 familles pour la gestion des langes, les lessives… Cette action était encadrée par une firme indépendante très professionnelle. Nous avons proposé des ateliers, des formations. Nous avons constaté que l’engouement n’est plus ce qu’il était il y a six ou sept ans".

Réplique d’Anne Beghin: "C’est insuffisant devant la catastrophe environnementale que l’on vit. Il faut relancer cela avec un vrai programme et des objectifs ciblés".

Le bourgmestre, Gérard Couronné (MR - LE), a promis de réfléchir à de nouvelles actions à mener.