Une taxe de 600€ sur les taxis, mais quels taxis ?

Chez Écolo CréonsDemain, on n’approuve pas cette taxe: "Je plains ces commerçants. Ils sont déjà pénalisés, les gens prennent moins le taxi parce que cela coûte cher Le prix des carburants est en hausse et on va leur demander 600 € par voiture. Cette décision est beaucoup trop dure, elle aurait mérité une réflexion préalable", a indiqué Anne Beghin (Écolo CréonsDemain) au conseil communal.

Le bourgmestre a rappelé le contexte difficile que vivent les Communes: "Vous verrez en décembre lors de la présentation du budget que la situation n’est pas facile. Nous n’avons pas modifié les grosses taxes, l’impôt des personnes physiques et le précompte immobilier. Et maintenant, vous ergotez sur la plupart des petites taxes", a-t-il lancé.

"Nous sommes surpris que les conseillers MR-Les Engagés et PluS aient adopté le règlement lorsque le bourgmestre a mis cette taxe au vote, sans plus d’explication sur son montant", indique la locale Écolo.

La taxe de 600 € est réduite de 30% pour les véhicules qui utilisent 15% de biocarburant, ainsi que pour les véhicules émettant moins de 115 grammes de C02 par kilomètre et encore pour les véhicules adaptés pour le transport des personnes voiturées.

Quelle(s) sociétés) encore active(s) ?

Cette taxe va-t-elle toucher beaucoup de taxis ? Si l’on en croit ce qui s’est dit au conseil communal, trois sociétés de taxi seraient actives à Genappe. Quatre sociétés sont répertoriées sur le site de la Ville. Toutefois, Taxi Genappe nous annonce que la société a déménagé. Le numéro de téléphone de Taxi Claude et L. Francet n’est plus attribué, la société aurait été revendue. Le GSM de AMJ Taxi Blanc est momentanément perturbé. Du côté de la Navette-Girboux, on indique que l’activité porte sur les navettes vers les aéroports, non assimilée à une société de taxi: "Nous relevons d’une législation différente. Nous dépendons directement du Service Public de Wallonie", nous a-t-on signalé.