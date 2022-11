Genappe : l’IPP et le précompte immobilier inchangés

Intervention des autres niveaux de pouvoirs ?

Bernard Löwenthal (Écolo CréonsDemain) a commenté cette double annonce: "On apprend que les montants sont inchangés alors que l’on a vu lors de la dernière modification budgétaire que les perspectives ne sont pas bonnes. Je suppose que vous espérez comme nous que les autres niveaux de pouvoirs, fédéral et régional, prendront des mesures pour aider les Communes. On verra bien ce qui se passera dans les prochains mois. Nous espérons que vous avez raison de ne pas toucher aux taxes maintenant…"

Réplique du bourgmestre: "Vous voulez une augmentation des taxes ?"

Bernard Löwenthal: "Non on ne veut pas d’augmentation. Je dis juste que le contexte est incertain. Peut-être faudra-t-il les augmenter si des aides gouvernementales n’arrivent pas."

Les citoyens déjà suffisamment sollicités

Gérard Couronné a ajouté que le collège travaille sur le budget en tenant compte des directives de la Région indiquant qu’il faut prendre en compte cinq indexations, qu’il faut augmenter le budget énergie par quatre. "Nous essayons de faire un budget sans solliciter davantage les citoyens, ceux-ci l’étant déjà suffisamment alors que toutes sortes de dépenses sont en augmentation. On essaie de ne pas arriver à des augmentations. Et je peux vous dire que ce n’est pas facile. Ce serait effectivement beaucoup plus simple d’augmenter un peu les taxes…"

Tiffany Fevery (PluS) s’est réjouie qu’il n’y ait pas d’augmentation: "Après deux années de Covid et avec la crise énergétique, les citoyens ont déjà été fortement impactés par les augmentations. Le fait que la Ville n’en remette pas une couche, malgré les difficultés, c’est très bien". Elle s’est néanmoins abstenue lors du vote, tout comme les élus Ensemble et Écolo CréonsDemain.

La majorité a approuvé les deux taxes.