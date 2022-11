Genappe : le budget participatif 2023 sera dédié au bas-carbone

L’objectif est de promouvoir la participation citoyenne en permettant à tout un chacun de soumettre des idées, de contribuer à développer des projets participatifs. L’opération est ouverte au groupement de cinq citoyens, aux associations, comités d’entreprise.

Les projets 2023 viseront des actions bas-carbone liées donc par exemple "à la préservation de la nature, à la réduction des déchets, à la réflexion sur nos modes de consommation, à la mobilité décarbonée (douce ou partagée), à la réduction de l’empreinte écologique…" explique Olivier Romain, responsable "participation et transition" à la Ville de Genappe.

L’initiative avait rencontré un beau succès précédemment. Seize projets ont été rentrés en 2020 dont dix ont été retenus, neuf sur douze ont été adoptés en 2021: "Le projet de coopérative GreenDyle, initié pour la création d’une centrale biomasse alimentée par des déchets de bois à l’Indrani Lodge de Loupoigne, qui chauffe plusieurs logements voisins, émane du budget participatif", poursuit Olivier Romain.

Appel aux citoyens

Le montant maximum affecté à un projet est fixé à 15 000 €.

Les projets doivent parvenir à la Ville au plus tard le 31 janvier 2023, soit par courrier postal (Espace 2000, 3, à 1470 Genappe), soit par e-mail ( budgetparticipatif@genappe.be), soit en ligne ( www.genappe.be).

La Ville lance un appel aux citoyens volontaires pour former le comité de sélection. Douze d’entre eux, tirés au sort si nécessaire, rejoindront, dans le comité de sélection, six représentants du conseil communal, le partenaire extérieur chargé d’animer les débats, et des agents communaux avec voix consultative.

Ce comité "sélectionnera les projets recevables. Ceux-ci seront ensuite soumis au vote des citoyens pendant quinze jours. Lors des précédentes éditions, les douze citoyens membres du comité de sélection ont trouvé l’expérience très enrichissante."

Les citoyens désireux de faire partie du comité de sélection peuvent introduire leur candidature par le même biais que les porteurs de projet, mais celles-ci doivent arriver au plus tard le 10 décembre prochain.