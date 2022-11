Trois établissements de notre province raflent des récompenses spécifiques: celle du Jeune Chef wallon va à Alexandre Ciriello de L’Horizon (Dion-Valmont) ; celle de l’Italien de l’année est attribuée à Renato Carati du Felicità à Waterloo ; et enfin, à Loupoigne (Genappe), le restaurant Éléments est l’une des surprises, car il décroche un 13,5/20 pour sa première apparition. Une belle récompense pour quelqu’un qui a ouvert son restaurant il y a à peine cinq mois… La récompense pointant le "Plat de légumes de l’année" revient également au restaurant Éléments de l’Indrani Lodge. "Cela commence par la volonté d’allier le bien-être, le bien manger, le bien se comporter et le bien de l’environnement. J’ai donc voulu faire des légumes les stars du plat", explique Sebath Capela, le chef jodoignois, qui s’est déjà fait connaître lorsqu’il œuvrait aux fourneaux de la maison d’en face, pour les hôtes de l’Indrani Lodge Indrani et pour quelques visiteurs bien renseignés sur la qualité de ses assiettes.

L’assiette se compose à 75 % de produits cultivés à moins de 150 mètres ! C’est le principe même des lieux. Le potager, les deux grandes serres et le verger ont été réaffectés en permaculture pour approvisionner le restaurant. "S’inspirer des produits simples provenant du jardin pour vous faire voyager à travers une aventure culinaire à laquelle on ne s’attend pas. Tout en jonglant avec les saveurs et les textures, je souhaite sublimer les éléments que l’on retrouve dans l’assiette. La terre, l’eau, le feu, l’air…", déclare Sebath. Tout permet ici à ce jeune ancien disciple de Bouchéry, de L’air du temps, et de Christophe Hardiquest (Bon Bon), de se distinguer.