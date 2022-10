Genappe : une provision de 1,3 million d’euros pour 2023

Pour l’électricité et le gaz, la dépense en 2023 s’élèvera à 383 000 €, y compris les 81 000 € prévus dans cette modification budgétaire.

La Ville a ainsi constitué une provision de 1,35 million d’euros qui servira pour le budget 2023. Cette provision s’annonce toutefois insuffisante: " Il faut piocher sérieusement pour arriver à l’équilibre, a souligné le bourgmestre. Pour l’énergie, la proposition de la tutelle est de multiplier par quatre le budget initial de 2022. Pour le personnel, on doit intégrer cinq indexations depuis début 2022. Ce sont des sommes importantes…"

« Les Communes vont tomber en faillite »

Bernard Löwenthal (Écolo) constate lui aussi les nombreux impacts de la crise énergétique et économique: "Le contexte n’est pas facile. Je comprends le montant très important qui est provisionné pour 2023. Savoir que le fonds de réserve sera insuffisant, cela fait peur. Je suis allé voir les projections pour les prochaines années. On voit que l’on sera en négatif à partir de 2024 et que cela n’ira pas en s’améliorant ensuite. On aurait dû investir plus et plus vite dans les énergies renouvelables, notamment l’éolien. Cela aurait atténué les problèmes. J’espère qu’au niveau des pouvoirs subsidiants, on réfléchit à mettre des choses en place".

La Région wallonne est le principal pouvoir subsidiant des Communes. Gérard Couronné: "Son déficit égale quatre fois son produit intérieur brut. Il y aura sans doute des aides. Elles ne permettront pas d’arriver à l’équilibre. Claude Eerdekens, le bourgmestre d’Andenne, appelle les Communes à faire grève. Il a raison. Les Communes vont tomber en faillite si rien ne change. Le fédéral n’a pas aidé les Communes que ce soit avec la réforme des polices, les zones de secours ou la cotisation de responsabilisation".

Écolo et Ensemble se sont abstenus sur le budget extraordinaire.