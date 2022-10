Tout d’abord, de couper l’éclairage public dans Genappe de minuit à 5h du matin, du 1er novembre au 31 mars, comme le propose ORES: "ORES annonce devoir effectuer des interventions techniques et que la mesure ne sera peut-être effective que le 1er décembre. Genappe partage ses cabines avec Lasne, Court-Saint-Étienne et Ottignies, a expliqué le bourgmestre. L’éclairage public sera maintenu les nuits du 24 et du 31 décembre. J’ai une seule crainte, c’est pour la sécurité."

La mesure représente une économie de 86 000 €. Une évaluation sera effectuée en mars 2023.

Anne Beghin (Écolo) s’est réjouie de cette décision: "Actuellement, aucune étude ne montre une quelconque corrélation entre obscurité, insécurité et criminalité. Nous sommes favorables à cette coupure. C’est bon pour la santé physique et mentale des citoyens, le respect de la biodiversité et de la faune, en particulier les oiseaux. Laisser tout allumé alors que la plupart des gens dorment est un non-sens."

Température limitée dans les bâtiments publics

Concernant les illuminations de fin d’année, la Ville a décidé de les maintenir dans le centre de Genappe mais de ne rien prévoir dans les villages: "Les guirlandes utilisées au centre sont très peu énergivores, elles nous appartiennent. Rien ne sera installé dans les villages puisque là, nous devons les louer et louer les véhicules pour les placer. Ici l’économie sera de 30 000 €", a poursuivi Gérard Couronné.

Tiffany Fevery (+ PluS) a demandé qu’une alternative soit mise en place pour maintenir l’aspect festif, en sollicitant par exemple les comités des villages.

Gérard Couronné a poursuivi par les économies de chauffage: "Le chauffage sera limité à 20° dans les écoles, à 19° dans les bâtiments publics et à 17° dans les infrastructures sportives. Un éco-team sera chargé de faire des propositions au collège communal pour des actions de sensibilisation au personnel. La Ville a aussi décidé de s’intégrer dans le projet Carnot de l’UCLouvain pour donner à la population la possibilité d’obtenir gratuitement un audit énergétique."