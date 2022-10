Genappe : appel au ministre Henry pour la rue de Ways

Délai d’expertise jusqu’en juin 2023 !

Mardi soir, au conseil communal, Bernard Löwenthal (Écolo) a relayé les interrogations de la population. Plus rien ne semble bouger. La réponse du bourgmestre, Gérard Couronné (MR-Les Engagés), n’avait pas de quoi rassurer: "L’expertise est en cours. Le délai a été prolongé par le tribunal, jusqu’en juin 2023. Une visite de terrain a eu lieu le 7 octobre, on attend le rapport de l’expert. L’expertise est maintenant à l’arrêt pour laisser aux propriétaires des immeubles touchés par l’affaissement la possibilité de se joindre à la cause. Elle reprendra après l’ordonnance du tribunal."

Mettre le ministre Henry dans le coup

Gérard Couronné souhaite une réparation rapide. Il reçoit les doléances de la population sans avoir les cartes pour agir: "J’avais proposé au départ de s’entendre – inBW, Province Région wallonne et Commune – pour faire réaliser les travaux et ensuite partager les frais au prorata des responsabilités. Je me suis heurté à un refus, principalement de la Région wallonne. Je suggère maintenant d’effectuer une démarche auprès du ministre Philippe Henry. La rue de Ways est une route régionale. La Région a l’obligation de l’ouvrir de manière sécurisée. Pour faire avancer le dossier, je vais proposer que la Région fasse les travaux et les paye. Si la responsabilité des autres intervenants est avérée, la Région récupérera les sommes engagées au prorata de leur responsabilité".

Bernard Löwenthal craint qu’une contre-expertise soit demandée après juin 2023, ce qui prolongerait encore le délai. À la demande de Gérard Couronné, il organisera un rendez-vous avec le ministre.