Genappe : pour jeter des ponts entre l’Europe et le local

L’idée, pour faire bref, est de permettre aux représentants de pouvoirs infranationaux comme les Régions, les Provinces ou les Communes de participer directement à certaines réflexions au sein du système institutionnel européen.

La Genappienne a été sélectionnée et fait désormais partie du réseau YEP. Depuis le lancement de l’initiative en 2019 à Bucarest, 678 jeunes élus européens ont pris part à ce programme. Cette année, les activités ont commencé en mai dernier, et elles s’étaleront sur une année. Concrètement, les membres participent chaque mois à une visioconférence, et se sont rencontrés durant deux jours en juin dernier à Bruxelles. Et une nouvelle rencontre de quatre jours vient de se terminer dans la capitale de l’Europe.

L’occasion, pour la conseillère communale de Genappe, d’évoquer avec ses homologues certains thèmes qui lui tiennent particulièrement à cœur, notamment dans des commissions consacrées à la politique du logement ou la politique énergétique. D’échanger aussi avec d’autres jeunes élus, qui vivent d’autres réalités.

"Quand je discute avec un mandataire de Berlin et avec une élue d’un petit village italien, on s’aperçoit que même entre socialistes, on a des visions différentes, dit-elle. Tenir compte d’autres avis, d’autres manières de fonctionner, c’est intéressant."

Pour Tiffany Fevery, ces débats et ces rencontres permettent aussi de mieux prendre conscience de l’influence des politiques européennes sur le quotidien des citoyens. Du Groupe d’action locale (GAL) des Quatre-Bras aux programmes Erasmus pour les étudiants, des impacts de la Politique agricole commune dans les fermes à la possibilité pour tous de passer les frontières sans formalités, l’Europe est partout.

"Actuellement, il manque des ponts entre le local et l’Europe, ajoute-t-elle. On n’a pas assez conscience de la plus-value des politiques européennes. Je pense que pour changer utilement la société, il faut d’abord apprendre comment elle fonctionne… Au niveau personnel, cette expérience YEP m’apporte beaucoup."