Une promenade dont vous êtes les héros, à Glabais

Un carnet, une carte et un dé à la main, les participants se rendent à l’église de Glabais, d’où ils prennent le départ. Ils sont alors invités à se plonger dans la lecture de la première page du carnet pour ensuite voyager simultanément dans le livret et les rues du village.

L’itinéraire dépend des choix effectués au cours du récit. Le but étant de découvrir une créature mystérieuse en compagnie d’Ernest Sogen, zoologiste de l’étrange. Les chemins à emprunter sont indiqués par des photographies. Pour les férus de marche, des pastilles rouges avertissent d’un itinéraire plus long qui peut aller jusqu’à dix kilomètres. "Cette promenade est familiale, les enfants peuvent y participer. Le trajet varie de deux à dix kilomètres", signale Virginie Dumont, bibliothécaire.

Lecture, promenade et patrimoine local

"L’objectif de l’activité est de susciter la lecture de manière ludique, de faire découvrir le patrimoine local, de proposer aux familles une activité gratuite et de développer une expérience unique et novatrice alliant littérature et promenade", indique les bibliothécaires.

Le texte est d’Anaëlle Simonet, les illustrations de Laurence De Kemmeter. Les autres villages pourraient eux aussi accueillir le petit aventurier. "Selon le succès rencontré par le livret, nous rédigerons d’autres carnets, faisant ainsi voyager notre petit aventurier dans les huit entités qui composent Genappe"

En pratique, le carnet de promenade, le dé et la carte sont à emprunter à la bibliothèque, espace 2000 ou au Relais du Visiteur, 38 chaussée de Bruxelles, à Genappe Ils sont à rendre au même endroit. Une boîte de retour est présente devant la bibliothèque en dehors des heures d’ouverture. L’activité est gratuite et accessible toute l’année

Infos: virginie.dumont@genappe.be