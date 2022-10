Écolo Genappe a fêté ses 40 ans

Accélérer la transition

Ensemble, ils ont plaidé pour accélérer la transition: "Genappe est loin du compte. Les efforts et défis touchent la transition agricole et économique, la biodiversité, l’isolation, la mobilité et les énergies renouvelables dont l’éolien jusqu’à la bio-masse au sein d’un mix énergétique", a lancé Anne Beghin.

Face aux crises, Thierry Ferracin a rappelé que "60 % des leviers sont locaux. Les réponses doivent être collectives. Elles incluent toutes les forces vives".

Écolo veut agir à Genappe sur la gestion des déchets, la relance du zéro déchet, la réduction des frais scolaires et notamment ceux des cantines, la compréhension des freins et besoins des agriculteurs et des maraîchers dans le cadre de la transition, la relance de "Genappe commune hospitalière", un accueil digne et convivial du futur centre pour réfugiés, des actions bas carbone avec urgence de passer du salon aux chantiers, la rénovation de l’Espace 2000 et du bâti public, l’isolation et la rénovation énergétique du bâti privé en particulier pour les plus modestes.

"Il nous reste deux ans pour faire avancer, proposer et convaincre", a souligné Anne Beghin.

La locale Écolo travaillera sur trois thèmes dans les deux ans à venir: 1. la relocalisation pour recréer des activités économiques propres à la commune et "cela commence par l’agriculture mais nous voulons aller au-delà" ; 2. la qualité de vie qui va de l’amélioration de l’accueil de la petite enfance jusqu’au logement des seniors en passant par le social et la culture ; 3. l’aménagement du territoire pour rendre la commune plus résiliente.