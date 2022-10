Chaque année, ils doivent rédiger une déclaration de mandats, fonctions et rémunérations et l’envoyer à la Région wallonne. S’ils ne le font pas, ils risquent d’être déchus de leur mandat.

Cette épée de Damoclès menaçait aussi les conseillers de l’action sociale ou les dirigeants d’intercommunales, d’ASBL ou de régies communales.

Malgré les rappels, quatre vingtaines de mandataires n’ont pas rentré leur déclaration de mandats. Pour ceux-là, le gouvernement wallon a prononcé une sanction de déchéance: ils perdent leur mandat s’ils l’exerçaient toujours et ils sont frappés d’inéligibilité temporaire de six ans. Et ce dernier point concerne aussi ceux qui n’ont plus de mandat au moment de la sanction. Ils peuvent donc tous faire une croix sur les prochaines élections.

Les arrêtés de déchéance, d’inéligibilité et d’interdiction ont été notifiés aux intéressés.

En Brabant wallon, sept personnes ont été sanctionnées par la Région wallonne. Cinq d’entre elles ne sont déjà plus mandataires. Et, sans faire injure à ces sept personnes désormais frappées d’inéligibilité, il ne s’agit pas de poids lourds de la politique brabançonne wallonne.

À Wavre, Jean-Pierre Castiaux (Liste du Bourgmestre) n’avait pas été élu au conseil communal. Il représentait toutefois la Ville dans le comité d’attribution du Foyer wavrien (société de logement public).

À Orp-Jauche, Alexandre Josquin se voit retirer son mandat de conseiller de l’action sociale. Le conseil communal devra désigner un remplaçant.

À Genappe, trois conseillers communaux ont récemment appris la sanction régionale. Ils avaient, cela dit, déjà quitté le conseil communal. On peut donc imaginer que la raison de leur "négligence" s’explique par cette distance prise avec la politique locale.

Axelle Muller était conseillère de la liste Créons Demain jusqu’en octobre 2020. Elle a alors été remplacée par Charlotte Laureys.

Jérôme Leclercq avait abandonné son siège de conseiller communal lorsqu’il est devenu directeur d’écoles, aussi en octobre 2020. Natacha Cracco l’avait alors suppléé au conseil.

Enfin, Axelle Vanderlinck a démissionné en janvier 2021. Martine Bultot a récupéré sa place de conseillère communale.

À Court-Saint-Étienne, bien que troisième suppléant de l’unique conseillère communale Oxygène, Walter Feltrin ne pourra pas la remplacer le cas échéant à cause de la sanction régionale.

Et, pour terminer, à Beauvechain, Jennifer Van Bochove, n’était déjà plus conseillère de l’action sociale quand la sanction régionale est tombée.