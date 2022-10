Genappe : fin du groupement d’achat d’énergie

Le troisième groupement (2021) a engendré beaucoup de problèmes: "Ces soucis ont été causés par l’explosion des prix de l’énergie et par l’attitude de Mega ainsi que son service hotline déficient. Pour rappel, Mega a décidé d’augmenter le montant des acomptes mensuels de tous ses clients sans avertissement. Le service énergie de la Ville est intervenu plusieurs fois alors que Wikipower était pourtant tenu de régler les éventuels problèmes entre le citoyen et le fournisseur d’énergie qui avait été choisi suite à leur marché. Par ailleurs, la nouvelle réglementation sur le RGPD interdit au fournisseur d’énergie de transmettre des informations sur les dossiers clients à qui que ce soit, et il est dès lors très difficile pour le service énergie d’aider le citoyen", indique la Ville dans un communiqué.