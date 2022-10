Rev'Solutions, un événement festif pour les 40 ans d'Écolo Genappe

Des forums citoyens seront organisés de 16h à 18 h. Les trois thèmes choisis sont: circuits courts de production agricole et d’énergie, accueil et hospitalité pour les migrants, infrastructures pour la mobilité active sécurisée sur Genappe (vélo, piétons…).

Les festivités se dérouleront ensuite à la salle communale de Glabais. Une rencontre avec la ministre Céline Tellier est programmée de 14h à 16 h.

À 18 h, les anciens et les nouveaux viendront parler du passé et du futur de l’écologique politique à Genappe lors du cocktail des 40 ans. Le repas à 19h est assuré par un Food truck argentin (PAF 18 €). La soirée se poursuit avec le concert de Ben Bosca à 21 h.

Pourquoi Rev’solutions comme titre de la fête des 40 ans ? "Lorsque l’on fait de la politique locale, une bonne dose de rêve est indispensable, rêve auquel il faut s’accrocher et qui mobilise membres et sympathisants pour une commune plus juste, solidaire, habitable et désirable. Les solutions sont nombreuses et à la portée d’une commune potentiellement aussi riche que Genappe, les solutions viennent à 60% du local. Révolutions pour le changement. Il est sous-entendu dans le titre choisi pour fêter nos 40 ans. La multiplicité des crises actuelles, se rajoutant aux crises climatiques et environnementales, impose des changements et ce, dès le niveau communal", indiquent les représentants Écolos de Genappe.